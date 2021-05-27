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Katalog Promo dan Produk

JCO Hari Ini Hingga Besok 28 Mei 2021 Puas Makan 12 Donat + 1L Iced Chocolate Rp139 Ribu

Weekly Promotion kali ini adalah 1 lusin donuts + 1 L JCOFFEE (Iced Jcoccino / Iced Chocolate) dengan hanya 139Ribu.

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Instagram JCO Donuts & Coffee
JCO Hari Ini Hingga Besok 28 Mei 2021 Puas Makan 12 Donat + 1L Iced Chocolate Rp139 Ribu 

POS-KUPANG.COM - Bagi pencinta menu JCO, ada promo terbaru yang bisa dinikmati, puas makan donat ditemani minuman di hari ini dan besok 28 Mei 2021

Promo bertajuk Weekly Promotion. 

Weekly Promotion kali ini adalah 1 lusin donuts + 1 L JCOFFEE (Iced Jcoccino / Iced Chocolate) dengan hanya 139Ribu. Kamu bisa menikmati donuts beragam topping dengan keluarga atau relasimu. Buruan pesan.

order lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.

Promo berlaku mulai hari ini 25 & 27, 28 Mei 2021.

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*Syarat & Ketentuan Berlaku.

- paket hanya ada pada website www.jcodelivery.com.

- pembelian maksimal 2 paket dalam satu transaksi

- tidak dapat ditukarkan dengan produk lain

- selama persediaan masih ada

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Penulis: Hermina Pello
Editor: Hermina Pello
Sumber: Pos Kupang
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