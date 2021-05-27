Katalog Promo dan Produk
JCO Hari Ini Hingga Besok 28 Mei 2021 Puas Makan 12 Donat + 1L Iced Chocolate Rp139 Ribu
Weekly Promotion kali ini adalah 1 lusin donuts + 1 L JCOFFEE (Iced Jcoccino / Iced Chocolate) dengan hanya 139Ribu.
Instagram JCO Donuts & Coffee
JCO Hari Ini Hingga Besok 28 Mei 2021 Puas Makan 12 Donat + 1L Iced Chocolate Rp139 Ribu
POS-KUPANG.COM - Bagi pencinta menu JCO, ada promo terbaru yang bisa dinikmati, puas makan donat ditemani minuman di hari ini dan besok 28 Mei 2021
Promo bertajuk Weekly Promotion.
Weekly Promotion kali ini adalah 1 lusin donuts + 1 L JCOFFEE (Iced Jcoccino / Iced Chocolate) dengan hanya 139Ribu. Kamu bisa menikmati donuts beragam topping dengan keluarga atau relasimu. Buruan pesan.
order lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.
Promo berlaku mulai hari ini 25 & 27, 28 Mei 2021.
- paket hanya ada pada website www.jcodelivery.com.
- pembelian maksimal 2 paket dalam satu transaksi
- tidak dapat ditukarkan dengan produk lain
- selama persediaan masih ada
Berita Terkait :#Katalog Promo dan Produk
|Promo McD Hari Ini Hingga Besok 28 Mei 2021 MakanHemat 4Orang Ayam Goreng Nasi Teh Botol Rp86 Ribuan
|Ayam Goreng KFC Murah! Promo TBT Hanya Hari Ini Kamis 27 Mei 10 Potong Ayam Goreng Renyah Rp 90 Ribu
|Hypermart Kamis 27 Mei 2021, Hyper Diskon Lifebuoy Murah, Ada Katalog Terbaru Promo Dua Mingguan
|Katalog Promo Super Hemat Indomaret Hari Ini 27 Mei 2021,Dapur Ceria 3Indomie JumboRp9.500
|Promo Indomaret Hari Ini 27 Mei 2021 Kopi Kapal Api Turun Harga, Beli2 Ikan Kaleng Gratis Sambal ABC
Penulis: Hermina Pello
Editor: Hermina Pello
Sumber: Pos Kupang