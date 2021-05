Natasha Wilona: Tantangan Baru

POS-KUPANG.COM - ARTI peran Natasha Wilona mencoba tantangan baru dalam kariernya dengan mengambil pekerjaan akting di web series. Wilona merasa saat ini sudah saatnya dia keluar dari zona nyamannya setelah hampir sembilan tahun berakting di sinetron.

"Setelah hampir 9 tahun aku berkarier di sinetron, kayaknya sudah saatnya aku move out, mencoba sesuatu yang baru juga," ujar Wilona, dikutip dari YouTube Boy William, Senin (10/5/2021).

Saking lamanya, artis berusia 22 tahun ini sudah hapal di luar kepala soal konsep syuting sinetron.

"Sudah hafal dan sudah mengerti apa yang harus dilakuin, blocking, schedule, dipanggil, jalan ke set, baca (naskah) bentar dua menit," ujarnya.

Wilona menuturkan, saat ini ia tengah fokus mengembangkan kariernya di dunia seni peran dalam format series.

"Salah satunya cara adalah dengan web series, dengan main sesuatu yang berbeda, yang lebih terkonsep, lebih akting, lebih diasah kemampuan," lanjut Wilona.

Ia yakin hidupnya tak akan sulit meski tidak berkarier sebagai artis. "Yang pasti (hidup) aku enggak akan susah-susah banget (meski tak jadi artis), aku yakin itu," ucapnya.

Wilona mengatakan dia dan kakaknya sudah diajar untuk bekerja keras sedari kecil. "Kita punya cita-cita gimana caranya membuat kehidupan kita lebih baik lagi," katanya.

Wilona menyadari uang dalam kehidupan bukan segalanya. Namun, uang dibutuhkan untuk menjalani hidup yang lebih layak..

"Kalau mau bikin kehidupan lebih layak, lebih better, enggak ada salahnya, selama itu positif," tuturnya.

"Apapun di dunia ini butuh uang, you need money untuk makan," timpal Boy William.

Meskipun demikian, bagi Wilona kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. "Makanya sekarang di saat aku sudah diposisi seperti ini, I wanna be a hero for my family," kata Wilona.

Sebelumnya, Wilona mengaku sudah berhenti menerima job sinetron sejak awal tahun 2021. (kompas.com)