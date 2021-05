Najwa Shihab Tergolek Lemas & Tak Boleh Dibesuk, Penyakit Ini Yang Diderita, Raffi Ahmad Kirim Doa

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- Kabar mengejutkan datang dari Najwa Shihab. Kabar terbaru menyebutkan, bahwa saat ini sang presenter kondang tersebut terbaring lemas di rumah sakit.

Najwa Shihab kini sedang dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit di bagian usus.

Dikutip dari instagram, Najwa Shihab mengabarkan dirinya sedang sakit di bagian usus, pada Rabu 5 Mei 2021.

Atas kondisi itulah tayangan Mata Najwa yang diagendakan setiap hari Rabu, terpaksa dibatalkan untuk edisi Rabu 5 Mei 2021 kemarin

"Sejak kemarin saya harus dirawat di RS karena gangguan usus. Titip saling mendoakan ya. Semoga kita semua selalu dilindungi, diangkat segala penyakit dan diberkahi kesehatan. Aamin ya Rabb," tulis Najwa Shihab.

Selama dirawat, menurut pengakuan Najwa Shihab, keluarganya tak diperbolehkan menjenguk.

"Sakit di situasi pandemi, di kamar sendirian, gak bisa ditengok memang beda," tulis wanita yang akrab disapa Nana ini .

Nana melanjutkan, apalagi untuk mereka yang terpapar covid-19. Pasti jauh lebih berat. Sending all virtual hugs to all of you fighters out there.

Selagi masih dirawat di rumah sakit, Najwa Shihab menghabiskan waktunya, antara lain mendengarkan murotal, membaca buku, dengarkan podcast, menonton Youtube dan masih banyak lagi.

Berikut ini daftar kegiatan Najwa Shihab selama dirawat di rumah sakit

1. Dengar AlQuran digital, baca ayat Kursi, ulang2 Surah Al-Ikhlas (3 kali baca qulhu = baca seluruh AlQuran, ini pesan Abi Quraish)