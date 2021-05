POS-KUPANG.COM - Begini Profil Raditya Oloan Suami Joanna Alexandra, Sumber Insipirasi Anak Muda, Kritis Sebab Covid

Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan Panggabean, meninggal dunia pada Kamis (6/5/2021).

Kabar duka ini dibagikan rekan sesama artis, Ni Made Westny Dwijayanti, lewat Instagram Story-nya.

"Your forever in our heart bro.. and will be remembered your sincere kindness.

(Kamu selamanya di hati kami.. dan (kami) akan mengingat kebaikanmu yang tulus.)

Bobo yang tenang ya, Dit.

Jaga keluarga dari rumah Bapa," tulisnya, Kamis.

Sebelum meninggal, Radit diketahui tengah berjuang untuk sembuh pasca-dinyatakan Covid-19.

Lewat unggahan terakhirnya, Radit mengungkapkan terjadi peradangan pada tubuhnya akibat Covid-19.

"Btw, tadi pagi gue udah di swab dan hasilnya negatif.