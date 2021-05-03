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Simak Jadwal MotoGP Prancis Pertengahan Mei 2021, Update Klasemen MotoGP Usai MotoGP Jeres Spanyol

Simak Jadwal MotoGP Prancis Bulan Mei 2021, Update Klasemen MotoGP Usai MotoGP Jeres Spanyol

zoom-inlihat foto Simak Jadwal MotoGP Prancis Pertengahan Mei 2021, Update Klasemen MotoGP Usai MotoGP Jeres Spanyol
tWITTER.COM/JACKMILLERAUS
Pembalap Ducati Lenovo Team, Jack Miller. 

Simak Jadwal MotoGP Prancis Bulan Mei 2021, Update Klasemen MotoGP Usai MotoGP Jeres Spanyol

POS-KUPANG.COM - Jadwal MotoGP 2021 terbaru akan memasuki seri kelima, MotoGP Prancis.

Jadwal MotoGP Prancis 2021 akan berlangsung di Sirkuit Le Mans pada 14-16 Mei 2021 mendatang.

Pekan kemarin, MotoGP Spanyol menempatkan Jack Miller sebagai juara di Sirkuit Jerez - Angel Nieto, Spanyol.

Namun, pimpinan lomba direbut Fransesco Bagnaia (Ducati) dari Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).

Meskipun demikian, selisih poin cukup rapat hanya dua angka dengan koleksi 66 untuk Bagnaia dan Quartararo 64.

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Jika melihat persaingan tahun 2020 di Le Mans, juara MotoGP Prancis diraih Danilo Petrucci, pembalap Ducati.

Dua podium lainnya diraih Alex Marquez (Repsol Honda) di posisi kedua dan Pol Espargaro (Red Bull KTM) podium ketiga.

Klasemen MotoGP 2021 melansir motogp.com

1 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 66

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Editor: Gordy Donofan
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