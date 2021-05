Lowongan Kerja Mei 2021 PT AHM Bagi D3 S1, Ini Posisi dan Syarat serta Link Lamar

POS-KUPANG.COM - Informasi terkini bagi para pencari kerja, Ada pembukaan lowongan kerja dari PT Astra Honda Motor (AHM)

Lowongan ini terbuka bagi lulusan D3 dan S1.

Melansir laman recruitment.astra-honda.com, Sabtu (1/5/2021), ada 5 lowongan kerja yang dibuka.

Karena itu, AHM memberikan kesempatan untuk berkembang bagi semua karyawan, termasuk mencari karyawan sesuai formasi.

IT Analyst/Engineer

Kualifikasi:

Telah lulus/semester akhir S1 Jurusan Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Teknik Elektro/ Teknik Komputer/ Manajemen Informatika/ Software Engineering/ Computer Science/ Automation Engineering IPK/GPA minimal 3.00

Usia maksimal 27 tahun

Memiliki minat yang dalam, dan kemampuan/skill yang teruji untuk bidang-bidang: Software Development, Programming, Software Engineering, System Analysis, Database Design, Automation Engineering, IT Architecture, Hardware Technology, Computer Network, Server Operating System dan IT Security Menguasai salah satu atau lebih bahasa pemrograman seperti Java, C#, ASP, JavaScript, HTML, CSS, PL SQL, Kotlin, atau memiliki sertifikasi CISCO, Microsoft, Red Hat, ORACLE

Batas akhir: 30 Juni 2021