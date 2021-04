Di Kota SoE-TTS, Blessing Hotel Tetap Survive Ditengah Pandemi Virus Corona

Blessing Hotel Tetap Survive Ditengah Pandemi Virus Corona

Laporan Reporter Pos-Kupang. Com, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOE - Hotel Blessing yang berada di Kota Soe tetap survive ditengah Pandemi Virus Corona. Untuk menarik pengunjung, manajemen Hotel menyediakan fasilitas unggulan kolam renang air panas yang diklaim menjadi satu-satunya di Propinsi NTT.

Pemilik Hotel, Michael Charles Selan mengatakan, sejak dibuka sebulan yang lalu, dalam sepekan, kurang lebih ada puluhan tamu yang menginap di hotel tersebut. Hotel yang saat ini memiliki fasilitas kamar sebanyak 14 kamar ini, menerima tamu tidak hanya dari NTT Saja, tetapi tamu dari luar NTT.

" Kalau untuk hotel saya sejauh ini masih ramai ya. Tamu saya tidak hanya dari NTT Saja, ada juga dari luar NTT," ungkap Michael kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (30/4/2021).

Dirinya bahkan berencana akan menambah 16 kamar lagi mengingat tingginya minat tamu untuk berkunjung di hotelnya. Bahkan saat ini sudah ada beberapa tamu yang membooking kamar di hotelnya untuk beberapa hari kedepan.

" Ada rencana kita akan tambah 16 kamar lagi mengingat tingginya animo tamu di hotel kita," ujarnya.

Ketika ditanyakan apakah manajemen akan memberikan THR pada karyawan, Michael mengatakan, iya. Karena 90 persen karyawan hotel blessing beragama Kristen, maka pemberian THR akan dilakukan menjelang perayaan Natal mendatang.

" Karyawan kita mayoritas Kristen sehingga kita berikan THR di Menjelang Natal mendatang," sebutnya.

Terpisah, Carly Tan, pemilik Hotel Bahagia di Kota Soe yang dihubungi via WhatsApp berjanji akan menghubungi kembali Pos-Kupang. Com ketika sudah berada di Kota Soe.

" Sebentar he kakak. Kalau sudah di Soe Beta kontak," tulisnnya dalam pesan WhatsApp. (din)

Kolam renang Hotel Blessing (istimewa)

Blessing Hotel Soe - TTS (PK/Dion Kota)

Blessing Hotel Soe - TTS (PK/Dion Kota)