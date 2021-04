Terima Bupati Sumedang, Anies Baswedan Bilang Begini, Warganet Ajak Kolaborasi Lintas Provinsi, Apa?

Terima Bupati Sumedang, Anies Baswedan Bilang Begini, Warganet Ajak Gubernur DKI Kolaborasi Antarprovinsi

POS-KUPANG.COM – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerima kunjungan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Sekda Sumedang Herman Suryatman di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat minggu lalu.

Bupati Dony bersilaturahmi untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang antara Pemkab Sumedang dengan Jakarta.

PT Foodstation Tjipinang Jaya saat ini memang sudah memiliki gudang di Sumedang. Selain kerja sama pemenuhan kebutuhan pangan di Jakarta, beliau menawarkan kerja sama di bidang investasi dan pariwisata.

"Kami menyambut baik kesempatan berkolaborasi yang lebih luas dengan Kabupaten Sumedang. InsyaAllah setelah Lebaran ini kita mulai jajaki peluang-peluang baru yang saling menguntungkan bagi Jakarta dan Sumedang,’’ ujar Gubernur Anies dalam postingan akun instagramnya terverifikasi @aniesbaswedan yang dikutip POS-KUPANG.COM Kamis 29 April 2021.

Berikut Postingan Lengkapnya:

Postingan sang Gubernur mendapat tanggapan yang beragam dari netizen.

Baca juga: Lapor Soal Ini ke Anies Baswedan, Warganet: Negeri Ini Sudah dalam Kondisi Carut-marut

Warganetpun mengajak Gubernur Anies untuk bekerjasama lintas provinsi di Indonesia.

Komentar netizen:

@monsieur.chalsus: Collaborative cooperation betwen local governments is always essential to support local development, well done Pak!