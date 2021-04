Rabu Dini Hari Nanti Semifinal Champions Madrid Vs Chelsea PSG Vs Man City dan Chelsea Vs Madrid

Ikuti pertandingan Real Madrid vs Chelsea di semifinal Liga Champions, Rabu 28 April 2021 dini hari WIB.

POS-KUPANG.COM - Malam ini akan berlangsung live streaming Liga Champions 2021.

Liga Champions 2021 akan memainkan babak semifinal.

Ada 4 tim yang akan berlaga pada babak 4 besar malam ini.

Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan live Liga Champions babak semifinal leg pertama.

Pertandingan babak semifinal leg pertama malam ini Rabu 28 April 2021.

4 tim yang memastikan diri ke partai semifinal adalah Manchester City, PSG, Chelsea dan Real Madrid.

