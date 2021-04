Pemkab Kupang Bagikan Dokumen Kependudukan Buat  Warga Terdampak Seroja

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong

POS-KUPANG.COM I KUPANG---Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang melalui Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kupang bersama staf ditjen Dukcapil menyiapkan semua dokumen kependudukan warga terdampak badai siklon seroja di kabupaten Kupang.

Penyerahan secara simbolis administrasi kependudukan dilakukan di Gereja Elim Naibonat. Sebanyak 16 RT dikelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur, semua dokumen kependudukan seperti, Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kematian sudah dicetak dan sudah dibagikan kepada warga melalui Ketua RT setempat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kupang Joni Ukat, Jumat (17/4). Dia ditanyai soal banyak dokumen kependudukan masyarakat Kabupaten Kupang yang menjadi korban badai seroja.

"Kemarin itu kita bagikan simbolis dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan akta kematian di gereja Elim Naibonat untuk 16 RT dikelurahan Naibonat," terang Ukat.

Hal ini menurutnya merupakan inisiatif ditjen dukcapil pusat dengan mengirimkan staf turun langsung dikabupaten kupang untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana seroja.

"Kami memberikan kartu keluarga kepada warga yang ada diwilayah terdampak.kami tidak bisa identifikasi by name by address sesuai arahan pak ditjen," jelasnya.

Penyerahan dokumen kependudukan ini akan terus dibagikan untuk semua wilayah Kabupaten Kupang yang terdampak berat akibat hujan angin dan banjir.

"Kami Dispenduk kerja sampai malam dan selalu siap untuk penggantian dokumen kependudukan masyarakat Siapapun yang dokumen kependudukan hilang kita proses," katanya.

Semua ini dilakukan untuk kesiapan dokumen kependudukan masyarakat sehingga tidak terhambat dalam proses pengurusan bantuan dengan adanya dokumen kependudukan yang hilang.