Breaking News:

E Sport

Update Kode Redeem Genshin Impact Hari Ini Sabtu 3 April 2021, Segera Klaim Dapatkan Hadiah Menarik

Update Kode Redeem Genshin Impact Hari Ini Sabtu 3 April 2021, Segera Klaim dan Dapatkan Hadiah Menarik

zoom-inlihat foto Update Kode Redeem Genshin Impact Hari Ini Sabtu 3 April 2021, Segera Klaim Dapatkan Hadiah Menarik
Kontan
Update Kode Redeem Genshin Impact Hari Ini Sabtu 3 April 2021, Segera Klaim Dapatkan Hadiah Menarik 

Update Kode Redeem Genshin Impact Hari Ini Sabtu 3 April 2021, Segera Klaim dan Dapatkan Hadiah Menarik

POS-KUPANG.COM - Kode Redeem Genshin Impact April 2021. Buruan Klaim Dapatkan Hadiah Menarik.

Cek update terbaru redeem code Genshin Impact Sabtu 3 April 2021. Klaim segera redeem code di bawah ini dan dapatkan hadiah menarik, termasuk primogem.

Antusiasme player terhadap Genshin Impact masih cukup terasa hingga saat ini.

Bahkan, menyambut kehadiran update versi 1.4 mungkin membuat sebagian Traveler kembali bersemangan main Genshin Impact dengan kehadiran beragam konten bari kelak.

Baca juga: Kode Redeem Genshin Impact Besok Sabtu 3 April 2021, Silakan Klaim dan Dapatkan Hadiah Menarik

Terlebih Festival Windblume yang memeriahkan update Genshin Impact 1.4 ini menawarkan deretan konten menarik. 

Berbicara Genshin Impact, tidak jarang kita merasa kesal ketika hasil gacha yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang lebih menyebalkan lagi, ketika orang lain ternyata mendapat karakter yang Anda inginkan.

Nah, kali ini ada redeem code Genshin Impact yang masih bisa digunakan, spesial bagi Traveler yang baru main Genshin Impact. Mau? Berikut redeem code Genshin Impact spesial buat Traveler baru:

Redeem code Genshin Impact

Baca juga: Update Kode Redeem Genshin Impact Hari Ini Jumat 2 April 2021, Segera Klaim Dapatkan Hadiah Menarik

SBNBUK67M37Z (30 primogem, 5x Adventure EXP) - 3 April 2021

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Berita Terkait :#E Sport
Editor: Gordy Donofan
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
Video Pilihan
Kronologi Oknum Polwan Digerebek Suami saat Ngamar dengan Senior, Diduga Sudah Berulah 2 Tahun
Kronologi Oknum Polwan Digerebek Suami saat Ngamar dengan Senior, Diduga Sudah Berulah 2 Tahun
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan