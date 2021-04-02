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Kode Redeem Genshin Impact Besok Sabtu 3 April 2021, Silakan Klaim dan Dapatkan Hadiah Menarik
Kode Redeem Genshin Impact Besok Sabtu 3 April 2021, Silakan Klaim dan Dapatkan Hadiah Menarik
Kode Redeem Genshin Impact Besok Sabtu 3 April 2021, Silakan Klaim dan Dapatkan Hadiah Menarik
POS-KUPANG.COM - Kode Redeem Genshin Impact April 2021. Buruan Klaim Dapatkan Hadiah Menarik.
Cek update terbaru redeem code Genshin Impact besok Sabtu 3 April 2021. Klaim segera redeem code di bawah ini dan dapatkan hadiah menarik, termasuk primogem.
Antusiasme player terhadap Genshin Impact masih cukup terasa hingga saat ini.
Bahkan, menyambut kehadiran update versi 1.4 mungkin membuat sebagian Traveler kembali bersemangan main Genshin Impact dengan kehadiran beragam konten bari kelak.
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Terlebih Festival Windblume yang memeriahkan update Genshin Impact 1.4 ini menawarkan deretan konten menarik.
Berbicara Genshin Impact, tidak jarang kita merasa kesal ketika hasil gacha yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang lebih menyebalkan lagi, ketika orang lain ternyata mendapat karakter yang Anda inginkan.
Nah, kali ini ada redeem code Genshin Impact yang masih bisa digunakan, spesial bagi Traveler yang baru main Genshin Impact. Mau? Berikut redeem code Genshin Impact spesial buat Traveler baru:
Redeem code Genshin Impact
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SBNBUK67M37Z (30 primogem, 5x Adventure EXP) - 3 April 2021
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