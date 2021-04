Prabowo Subianto Ditelepon Menteri Pertahanan Amerika Bahas Keamanan Maritim, Bahas juga Soal LCS?

POS-KUPANG.COM - Baru-baru ini, tepatnya Rabu 31 Maret 2021, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto ditelepon oleh Menteri Pertahanan AS (Amerika Serikat).

Menhan AS Lloyd J Austin menghubungi Prabowo Subianto untuk membicarakan hubungan bilateral, terutama soal keamanan maritim di kawasan regional.

Selain itu, keduanya juga membicarakan peluang untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan.

Hal ini disampaikan Lloyd J Austin, dalam akun twitter resmi miliknya.

“Saya baru saja berbincang pagi ini dengan Menteri Pertahanan Indonesia @Prabowo."

"Dalam kesempatan tersebut, kami mendiskusikan tentang keamanan maritim di kawasan serta peluang untuk meningkatkan kerja sama bilateral dalam bidang pertahanan.”

Demikian yang ditulis Lloyd J Austin dalam akun twitternya yang diunggah pada hari Rabu 31 Maret 2021 lalu.

“I had a great introductory conversation this morning with Indonesian Defence Minister @Prabowo, in which we discussed maritime security in the region and opportunities to improve our bilateral defense cooperation”

Dilansir dari Kompas.com, Sekretaris Pers Kementerian Pertahanan AS John Kurby mengatakan, pentingnya membangun hubungan pertahanan antara Jakarta dan Washington.

Selain itu, Austin juga menyoroti pentingnya latihan antar angkatan darat, Garuda Shield yang berlangsung pada Agustus mendatang.

“(Latihan Garuda Shield) sebagai kesempatan untuk membangun interoperabilitas yang lebih besar antara angkatan bersenjata,” kata Kirby.

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Menteri Pertahanan Amerika Mendadak Telepon Prabowo Subianto, Ada Hal Ihwal Kegentingan ?