Prabowo Subianto Kagum, Indonesia Mampu Produksi Kapal Selam Canggih Bisa Bertahan 30 Tahun ke Depan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Perlahan-lahan, Indonesia mulai unjuk kemampuan. Saat ini Indonesia sudah bisa membuat kapal selam canggih dengan daya tahannya hingga 30 tahun ke depan.

Kapal selam buatan Indonesia itu menambah kekuatan tempur TNI Angkatan Laut (AL) seiring bertambahnya alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbaru.

Kapal selam baru buatan Indonesia itu, adalah kapal selam Alugoro-405.

KRI Alugoro resmi menjadi alutsista TNI AL setelah diresmikan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/3/2021).

Adapun kapal selam ini diproduksi PT PAL Indonesia dengan skema transfer teknologi dengan perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME).

Alugoro ini nantinya akan digunakan Komando Armada II (Koarmada II).

Mengutip pemberitaan Kompas.com pada Kamis (23/1/2020), Alugoro merupakan kapal selam jenis Diesel Electric U209/1400 Chang Bogo Class.

Alugoro mempunyai panjang 61,3 meter dan mampu menampung 40 orang kru serta tim khusus TNI AL.

Kemampuan jelajah Alugoro sendiri dapat bertahan hingga 50 hari pada saat menjalani operasi dan dapat bertahan hingga 30 tahun ke depan.

Sedangkan, kecepatan kapal selam ini mampu melaju maksimal sekitar 21 knot pada kondisi menyelam dan 12 knot ketika berada di permukaan.