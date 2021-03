PERANG China vs Amerika Diprediksi Berakhir dengan Kekalahan Paman Sam, Ini Keunggulan PLA

POS KUPANG.COM -- China dan Amerika kini terus memasang kuda-kuda guna memenangkan perang di Pasifik Timur yang meliputi kasawasan Laut China Timur dan Laut China Selatan

Militer Amerika terus memperkuat diri dengan menghadirkan Kapal induk, pesawat pembom hingga drine canggih pembunuh

Ternyata itu belum cukup untuk mengahalan China yang sudah sukses membangun militenya menjadi kekuatan raksasa dunia

Keuntungan Amerika adalah lokasi perang berada di dekat daratan China sehingga negeri komunis itu kemungkinan akan mengalami sangat banyak korban manusia maupun harta benda

Selain itu , Amerika juga punya sejarah panjang terkait pengalaman perang baik US Army , US Air Force maupun US Navy

Baca juga: PERANG Di Laut China Selatan Tingga Hitung Hari , AS Kerahkan 18 Drone Canggih Tangkis Ancaman China

Baca juga: BAKAL Perang , China kirim 20 Jet Tempur dan Pembom ke Zona Pertahanan Taiwan

Baca juga: Laut China Selatan Terus Memanas, China Latihan Tembak Langsung , AS Kirim Pesawat Mata-mata

Belanja besar-besaran China untuk pertahanan dan persenjataan militer membuat para pejabat dan pakar AS mengemukakan kekhawatiran bahwa AS tidak akan bisa membela Taiwan dalam perang.

Belanja pertahanan China tahun ini diperkirakan naik 6,8 persen, sedikit naik dari peningkatan tahun lalu.

Dia Perdana Menteri China Li Keqiang mengatakan dana tersebut akan memperkuat kekuatan China "melalui reformasi, sains dan teknologi dan pelatihan personel yang cakap".

Dia menambahkan, menurut Pemerintah China: "Kami akan meningkatkan pelatihan dan kesiapsiagaan militer di semua bidang, membuat rencana keseluruhan untuk menanggapi risiko keamanan di semua area dan untuk semua situasi, dan meningkatkan kapasitas strategis militer untuk melindungi kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan negara kita."