Renungan Harian Katolik, Sabtu 27 Maret 2021: TAMENG (Yohanes 11:45-56)





Oleh: Pater Steph Tupeng Witin SVD

POS-KUPANG.COM - Dalam berbagai masyarakat agama, ritus “kurban” mempunyai tempat utama. Dengan ritus itu, masyarakat agama mengadakan persembahan diri kepada Yang Sakral lewat suatu pemberian. Berbagai jenis hewan atau hasil bumi “dikurbankan” atau “dipersembahkan” kepada Yang Sakral demi terbangun atau dipulihkan hubungan yang erat antara mereka dengan Yang Sakral.

Berkenaan dengan kemalangan atau penyakit, diyakini bahwa “yang dikurbankan” itu akan “membawa” pergi berbagai penyakit atau sebab-sebab kemalangan, penderitaan.

Dalam hidup muncul istilah “kambing hitam” (scapegoat). Istilah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan binatang kambing yang bulunya berwarna hitam. Tapi dalam tradisi Ibrani merujuk pada kata azazel yang bermakna ejekan seperti dalam kalimat lekh la azazel yang berarti pergi ke neraka.

Istilah ini terus berkembang seiring dengan karakter dasar manusia yang sering mengekspresikan kemarahan, penghinaan atau saat merendahkan orang lain (kelompok lain) dengan nama-nama hewan.

Antropolog kontroversial, Rene Girard dalam bukunya Deceit, Desire, and The Novel (1961), menerangkan scapegoat theory (teori kambing hitam) yang intinya menyebut manusia memiliki hasrat peniru (mimetic). Apa yang ditirukan lama-lama menjadi saingannya. Hal ini kemudian memicu konflik dan kekerasan.

Kata Girard, manusia telanjur memiliki hasrat kekerasan yang harus tersalurkan. Penyaluran hasrat biasanya ditujukan pada manusia lainnya. Dalam hal ini bisa jadi “kambing hitam” atau orang yang belum tentu bersalah.

Kini istilah "kambing hitam" lebih banyak digunakan sebagai metafora, yang merujuk kepada seseorang yang dipersalahkan untuk suatu kemalangan, biasanya sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari sebab-sebab yang sesungguhnya. Orang yang tak bersalah tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan demi "keamanan dan keselamatan" orang lain.

Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersekongkol untuk melenyapkan Yesus. Tak tanggung-tanggung, mereka memanggil Mahkamah Agama untuk bersidang. Dalil mereka, Yesus telah membuat banyak mukjizat dan itu akan memengaruhi orang banyak. Ia bisa mengumpulkan massa dan memprovokasi untuk memberontak terhadap penjajah Roma. Akibatnya, penjajah Roma akan datang dan menumpas mereka semua.