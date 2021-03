Klasemen Piala Menpora 2021 Usai Hasil Live Indosiar Madura vs PSS dan Persebaya vs Persik

Yakob Sayuri PSM Makassar usai mencetak gol di Piala Menpora 2021. Update Klasemen Piala Menpora 2021, Hasil Madura United vs PSS dan Persebaya vs Persik Live Indosiar

POS-KUPANG.COM - Grup C Piala Menpora 2021 akan menyajikan duel antara Madura United vs PSS dan Persebaya vs Persik hari ini, Selasa 23 Maret 2021.

Laga antara Persebaya Surabaya vs Persik Kediri tersaji di pertandingan kedua pukul 18.15 WIB yang disajikan melalui link Indosiar.

Sementara laga Madura United yang akal tantang PSS Sleman akan disiarkan langsung di Link Live Streaming Indosiar Selasa 23 Maret 2021 mulai pukul 15.15 WIB.

Persebaya Surabaya bakal memainkan laga pertama di penyisihan grup C, Piala Menpora 2021.

Bermain di stadion Si Jalak Harupat, Bandung, tim berjuluk Bajul Ijo itu bakal menghadapi sesama tim asal Jawa Timur yaitu Persik Kediri.

Bermain perdana sejak rehat satu musim akibat pandemi, Persebaya membawa 25 nama pemain yang banyak diisi oleh pemain muda potensial.

Sebut saja beberapa nama penting seperti trio Timnas Koko Ari Araya, Rizky Ridho Ramadhan, dan juga Rachmat Irianto.

Nama terakhir diketahui telah didapuk menjadi kapten yang akan memimpin pasukan Bajul Ijo selama berlaga di Piala Menpora 2021.