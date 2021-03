Live Streaming Hasil PSS Sleman Unggul Sementara atas Madura United, Gol Freekick Irfan Jaya

Live Streaming Indosiar Madura United vs PS Sleman di Piala Menpora 2021, Selasa 23 Maret 2021.

POS-KUPANG.COM - Siaran Langsung dan Live Streaming Indosiar menyiarkan laga PSS Sleman vs Madura United. Laga di ajang Piala Menpora 2021 ini digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, kick off pada Selasa sore 23 Maret 2021 pukul 15.15 WIB.

Siaran Langsung dan Live Streaming PSS Sleman vs Madura United di piala Menpora 2021 sore hari ini juga bisa ditonton dengan mengakses tautan link pertandingan di laman Vidio.

Tautan link live streaming PSS Sleman vs Madura United di Piala Menpora tersedia di akhir artikel.

Irfan Jaya mencetak gol pembuka di menit 19 lewat tendangan bebas. PSS Sleman sementara unggul 1-0 atas Madura United.

Formasi dan Line Up PSS Sleman vs Madura United

Berikut Susunan Pemain PSS Sleman Vs Madura United:

PSS: Ega Rizky; Bagus Nirwanto, Fabiano Beltrame, Gufron, Derry; Wahyu Sukarta, Kim Jeffrey, Irfan Bachdim, Irfan Jaya, Irkham Mila; Dwi Rafi Angga.

Madura United: M. Ridho, Alfin Tuasalamony, Andik Rendika, Fachruddin, Jaimerson, Markho Sandi; Jacob Scott Pepper, Slamet Nurcahyo, Zulfiandi; Beto, Bruno Da Silva Lopes

PSS Sleman Vs Madura United (Liga-123 via wartakota)

PSS Sleman kontra Madura United jadi laga pembuka Grup C Piala Menpora 2021 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (23/3/2021) sore ini pukul 15.15 WIB.