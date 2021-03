Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo Terima Penghargaan The Best Regent Of The Year 2020-2021

POS-KUPANG.COM | MAUMERE--Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si kembali menerima penghargaan di Ball Room Hotel Haris Denpasar-Bali, Jumat (19/3/2021). Yang mana penghargaan ini diberikan Seven Media Asia.

Pemberian penghargaan The Best Regent Of The Year 2020-2021 kepada Bapak Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo untuk Kategori Penanganan Covid-19.

Demikian Kabag Forkopimda Setda Sikka, Edmond Bura dalam keterangan pers kepada wartawan di Maumere, Sabtu (20/3/2021) siang.

Ia menjelaskan, penghargaan ini diberikan berdasarkan proses penilaian secara kualitatif dan pertimbangan pencapaian kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan dalam mewujudkan Indonesia Kini dan Masa Depan.

Ia pun mengajak masyarakat Sikka mendukung terus langkah pemerintah dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19.

Baca juga: Begini Prediksi Cuaca di Wilayah Provinsi NTT Hari Ini Menurut BMKG

Baca juga: Paul Papa Resi : Ketua DPD Demokrat NTT Jangan Ancam Pecat

"Mari kita dukung terus upaya Pemerintah Kabupaten Sikka untuk memerangi Covid-19 dengan tetap patuh pada protokoler kesehatan," kata Kabag Edmond.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)