Kumpulan Ucapan Selamat Paskah 2021 Bahasa inggris dan Indonesia, Cocok untuk Orang Tua & Teman

POS-KUPANG.COM - Sebentar lagi Umat Kristiani akan merayakan Hari Paskah 2021.

Masih dalam masa pandemi covid-19, perayaan Paskah kali ini juga akan dilakukan dari rumah dan tak bisa berkumpul.

Salah satu cara menyampaikan selama lewat ucapan di media sosial.

Berikut ini Kumpulan ucapan Selamat paskah 2021 dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Cocok untuk orang tua dan teman.

Paskah merupakan perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi umat Kristen dan Katolik.

Untuk menyambut Perayaan Paskah yang jatuh pada hari Minggu (4/4/2021), tidak ada salahnya kita berbagi ucapan selamat Paskah 2021.

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Hari Paskah yang dikutip dari wishesmsg.com.

Ucapan Selamat Paskah

Happy Easter to you and your family. May you enjoy a joyful and lovely Easter holiday.