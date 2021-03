Siswa SMPN 4 Kota Komba Matim 'Buru' Signal Sejauh 500 Meter Untuk Ikut Ujian Try Out Digital

Para siswa SMP Negeri 4 Kota Komba sedang mengikuti ujian try out berbasis digital dibawa tenda darurat.

Tak Ingin Ketinggalan Teknologi, Siswa SMPN 4 Kota Komba Matim 'Buru' Signal Internet Sejauh 500 Meter Untuk Ikut Ujian Try Out Berbasis Digital

POS-KUPANG.COM | BORONG--Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan ujian try out berbasis digital/Daring. Ujian try out berbasis digital ini dalam rangka menyambut Ujian Sekolah Berbasis Digital (USBD) yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 12-15 April 2021 mendatang.

Karena itu semua SMP di Kabupaten Manggarai Timur ikut melaksanakan ujian Try out berbasis digital bagi siswa kelas 9. Bagi sekolah yang tidak terjangkau signal internet mencari jaringan internet baik nebeng di sekolah lain maupun cari di lokasi terdekat yang terjangkau signal internet.

Seperti SMP Negeri 4 Kota Komba, di Kampung Gurung, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, melaksanakan ujian itu bukan di ruang kelas gedung sekolah itu, namun melaksanakan ujian di lokasi Woko Ngoro atau sekitar 500 meter arah utara dari sekolah itu. Hal ini dilakukan lembaga sekolah ini guna para siswanya kelas 9 bisa mengikuti ujian try out secara digital.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Senin (15/3/2021) siang, puluhan para siswa menggunakan hand phone android sedang mengerjakan soal ujian diawasi langsung oleh Kepala SMPN 4 Kota Komba, Fidelis Ambon, S.Pd, bersama para guru.

Tanpak para siswa mengikuti ujian itu dibawa tenda darurat berukuran sekitar 5x6 meter yang atapnya terbuat dari terpal dan tiangnya dari bambu. Lantainya dari tanah, meskipun topografis tanahnya miring digali berbentuk bedeng untuk ditempatkan kursi dan meja untuk para siswa bisa duduk mengikuti ujian dengan nyaman.

Tanpak suasana di lokasi itu juga cukup sejuk dan alami. Angin sepoi-sepoi basah ditambah view pada savana dan gunung-gunung yang indah di sekeliling lokasi itu menemani para siswa mengikuti ujian itu.

Tanpak jalan menuju ke lokasi/tempat ujian itu juga sekitar 100 meter beralaskan tanah yang terlihat berlumpur. Namun tidak menyurutkan niat para siswa dan gurunya untuk melaksanakan ujian try out berbasis digital itu.

Tanpak juga kedatangan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas PPO Kabupaten Matim, Vinsensius Tala, S.Pd, Kabid PTK Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur, Bruno Ismail, M.Pd, dan Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas PPO Manggarai Timur, Agustinus Rahmanto bersama sejumlah pegawai di dinas PPO Manggarai Timur itu juga disambut ceriah oleh kepala sekolah bersama para guru dan siswa.

"Niat kami adalah ingin anak-anak untuk paham terkait teknologi digital karena zaman ini tuntutan digital biar kita punya anak-anak juga tidak ketinggalan zaman, selain karena tuntutan dari Dinas untuk ujian Try out berbasis digital, sehingga apapun kendalanya kita harus hadapinua,"ungkap Kepala SMPN 4 Kota Komba, Fidelis Ambon.