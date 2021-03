Kemesraan Luna Maya dan Otis Hajihary Bos ANTV Disorot, eks Ariel NOAH Diberi Tas Mewah Rp 236 juta 

POS-KUPANG.COM - Kehidupan aktris cantik Luna Maya seolah tak bisa dilepaskan dari kisah cintanya yang penuh liku.

Di umurnya yang menginjak 37 tahun, Luna Maya belum kunjung menemukan sosok pendamping hidup usai putus dari Ariel NOAH dan Reino Barack.

2 tahun menjomblo, sang aktris belakangan ini kerap dicomblangkan dengan sederet cowok ganteng.

Sebut saja aktor berparas bule Dimas Beck hingga bintang film Herjunot Ali.

Bukan hanya itu, Luna Maya Maya kembali mengejutkan publik saat memamerkan kedekatannya dengan bos TV swasta, Otis Hajihary.

Tak main-main, Otis Hajihary kepergok menghadiahkan sebuah tas Hermes berharga fantastis.

Melansir akun Instagram @fashion.lunamaya pada 2 Maret 2021, tas Hermes tersebut ditaksir bernilai Rp 236 juta.

"#Lunamaya got a gift from pak @otis__hahijary HERMES Birkin 25 Etain Togo Gold from vendome.mc.com €13.900 / 236.300.000 IDR," tulis Instagram @fashion.lunamaya.

Instagram @fashion.lunamaya/Otis Hahijary beri kado tas mewah untuk Luna Maya seharga Rp 236 juta

Pantas saja jika Otis Hajihary sanggup menggelontorkan ratusan juta rupiah demi memanjakan Luna Maya.

Melansir Kompas.com, pria berumur 51 tahun tersebut menduduki jabatan penting, yakni Managing Director ANTV dan Vice President Director tvOne.