Hati-Hati Selingkuh, Kondom Tertinggal di OrganKewanitaan, Suami Kaget, Masuk Begitu Saja ke Dalam?

POS KUPANG.COM-- Seorang suami mencurigai istrinya melakukan perselingkuhan. Penyebabnya adalah dokter menemukan kondom yang tertinggal di dalam organ kewanitaannya.

Kejadian ini direka ulang dalam program televisi Amerika Serikat (AS) Sex Sent Me to the ER. Para aktor memerankan peristiwa saat seorang wanita mencari bantuan setelah mengalami rasa sakit di organ kewanitaannya.

Dr Aminidhan Thekkar menceritakan, keluar cairan aneh dari alat kelamin wanita tersebut yang termasuk efek sampingnya.

Ilustrasi (Tribunnews.com)

Pasien awalnya khawatir dia PMS (pre-menstruasi syndrome) dan sempat menyalahkan suaminya. Namun, singkat cerita, dokter akhirnya menemukan kondom yang lama tertinggal di dalam organ intimnya.

Ilustrasi (Net)

Pasutri itu sudah lima tahun menjalani vasektomi dan tak perlu memakai alat kontrasepsi lagi, sehingga kecil kemungkinan kondom tersebut berasal dari hubungan intim mereka.

"Saya belum memakai kondom sejak vasektomi saya. Apa yang sebenarnya terjadi?" kata suami yang diperankan aktor dikutip dari Daily Star, Sabtu (27/2/2021).

Cewek-cewek mengikuti lomba meniup kondom. (viral kita/berita melitas)

Istri lalu menjawab, "hanya karena dia menemukan kondom, itu bukan berarti ada apa-apa." Suami tidak percaya dengan penjelasan istri. Ia pun naik pitam.

"Tidak berarti apa-apa? Jadi itu masuk begitu saja?" tanyanya dengan kesal.

masyarakat borong kondom hadapi teror Virus Corona (istimewa)

Pasutri tersebut terus berdebat meski sudah keluar ruangan dokter.