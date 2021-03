Pasien Covid-19 dengan Penyakit Bawaan Hypertensi, Batuk, Sesak Nafas Meninggal di RSU dr Ben Mboi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | RUTENG--Sedih, satu lagi pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 meninggal dunia di Kabupaten Manggarai. Dengan bertambah lagi satu orang pasien ini, total sudah 14 orang warga Manggarai yang meninggal dunia.

Kabar duka meninggalnya pasien itu datang dari Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Manggarai, Lody Moa, kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (12/3/2021) mengatakan, pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal dunia itu Tn TO (60) warga Desa Golo, Kecamatan Cibal. Tn TO menghembuskan nafas terakhir di RSUD dr. Ben Mboi, Jumat (12/03/2021) hari ini.

Lody juga menjelaskan kronologis meninggal dunia pasien Tn TO.

Almarhum Tn TO menderita penyakit bawaan (komorbid hypertensi, batuk dan sesak nafas).

Senin 8 Maret 2021, berdasarkan hasil Pemeriksaan TCM/PCR, Tn TO terkonfirmasi Positif Covid-19. Almarhum Tn TO sempat mendapatkan perawatan di Ruang Isolasi RSUD dr Ben Mboi Ruteng selama 5 hari.

Namun nyawa Tn TO, tak bisa tertolong alias meninggal dunia hari ini. Almarhum Tn TO dinyatakan meninggal Dunia.

Proses Pemakaman Almarhum Tn TO dilaksanakan sesuai protokol Covid-19 di tempat Pemakaman Keluarga di Desa Golo, Kecamatan Cibal.

Lody juga mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai, menyampaikan rasa turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhum Tn TO, Semoga arwah Tn TO diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh Keluarga yang berduka diberikan kekuatan dan ketabahan. (*)

Catatan Redaksi:

Bersama-kita lawan virus corona. POS-KUPANG.COM mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M:

Wajib memakai masker,

Wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan

Wajib mencuci tangan dengan sabun