Kerja Tim Isoman Berjalan Efektif, Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 Meningkat

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Tim isolasi mandiri yang dibentuk di setiap puskesmas di Kota Kupang berjalan efektif dan berhasil menekan laju penyebaran Covid-19. Selain tim isoman Pemerintah juga membentuk tim one in two.

Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man menjelaskan tugas tim isoman untuk memastikan pasien isolasi mandiri di rumah berjalan dengan baik. Sedangkan tim one in two ialah tim yang mengkombinasikan kegiatan 3T dan 5M bertemu pada satu pasien.

"Kerja tim ini, disebut efektif dan berhasil menekan penyebaran covid-19. Sepintas saya mendapat informasi dari setiap Puskesmas, menurut saya ada kecendrungan menurun. Tetapi saya tidak mau mengekspos data secara mendetail, karena butuh analisis detail aspek epidemiologinya," tuturnya.

Hadirnya tim tersebut, kata Herman, kenaikan angka kesembuhan pasien covid-19 juga meningkat di Kota Kupang. Hal ini berarti bila angka kesembuhan naik, maka angka kematian pasti menurun.

Sejauh ini, kata Herman, tim yang terbentuk terus menjalin koordinasi yang baik. "Edukasi persuasif juga terus dilakukan kepada masyarakat. Saya bersyukur atas kerja tim ini, meski belum berhasil menurunkan kasus secara signifikan," ujarnya.

Dikatakannya, dalam penanganan covid-19 di kota Kupang kelemahannya masih pada testing. Pemerintah Kota belum memiliki laboratorium PCR sendiri sehingga terfokus di provinsi dan mengakibatkan banyak antrian swab.

Meski demikian, pemerintah kota masih bisa terbantu dengan hadirnya test rapid antigen yang tidak terpusat di satu tempat, melainkan telah menyebar di setiap fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemkot.

Adanya tes antigen di berbagai tempat ini, lanjutnya, sangat membantu kerja pemerintah dalam melakukan penelusuran, test dan pengobatan. Hal ini mempermudah dalam mendeteksi penyebaran kasus di Kota Kupang.

Diakuinya upaya pencegahan dan penanganan harus terus diperkuat. Selain tim tersebut, Pemkot akan memaksimalkan kerja tim kelurahan. Pemkot akan menyiapkan dukungan dana untuk kerja mereka.

"Untuk Pemkit tengah berupaya dalam refocusing anggaran dan kali ini juga diarahkan ke sumber daya tim ini. Penangannya di tahun ini, wajib dilakukan secara terintegrasi dari hili sampai hulu, tidak hanya terfokus di bidang kesehatan semata," tukasnya.

Catatan Redaksi:

Mari bersama-kita lawan virus corona. POS-KUPANG.COM mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M: Wajib memakai masker; Wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan; Wajib mencuci tangan dengan sabun. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).