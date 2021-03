Sean Putra Ahok dan Veronica Tan Tak Mau Dijodohkan dengan Felicia Tissue Mantan Kaesang Pangarep

POS-KUPANG.COM - Baru-baru ini melalui instagram pribadinya, anak Ahok alias BTP, Nicholas Sean, ikut mengomentari perihal kandasnya hubungan Kaesang Pangarep dengan Felicia Tissue.

Hal tersebut bermula ketika Nicholas Sean mengomentari screenshoot foto perihal ayah dan ibunya bersama Puput Nastiti Devi, yang kini menjadi ibu sambungnya.

Kemudian di sebelah foto tersebut, terdapat foto Kaesang Pangarep dan Felicia Tissue beserta Nadya Arifta.

Di mana foto tersebut membahas perihal orang ke-3 dalam sebuah hubungan.

Siapa sangka, postingan tersebut memantik netizen untuk turut serta angkat bicara.

Bukan perihal orang ke-3, tetapi netizen jusru menjodoh-jodohkan Nicholas Sean dengan Felicia Tissue.

Hal tersebut diketahui melalui postingan story Instagram Nicholas Sean yang mengunggah reaksi orang-orang yang menjodohkannya dengan Felicia Tissue.

Menanggapi hal tersebut, melalui caption pada postingan video di Instagram pribadinya, Nicholas Sean tegas menolak dirinya dijodoh-jodohkan dengan Felicia Tissue.

"Jangan jodohin saya sama siapa-siapa. I have no time for love. I'm a mad scientist. I must focus on science. @faunaindonesia1," tulis Nicholas Sean saat dikutip Grid.ID di Instagram, Kamis (11/3/2021).