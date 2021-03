Ada Gelagat Cinta Gisel dan Gading Bersemi Kembali, Denny Darko Sebut Bila Putus dengan Wijin 

Ada Gelagar Cinta Gisella Anastasia dan Gading Bersemi Kembali, Denny Darko Sebut Bila Putus dengan Wijin

POS KUPANG.COM -- Perselingkuhan antara Gisella Anastasia dengan Michael Yukinobu de Fretes langsung menggegerkan publik se tanah air setelah video mesum keduanya menyebar ke publik

Namun perselingkuhan hingga berhubungan badan itu dilakukan Gisel terungkap saat keduanya sudah bercerai, namun rekaman video itu dilakukan saat Gisella Anastasia masih berstatus istri Gading Marten

Meski demikian, ayah Gempi itu tak pernah melontarkan kalimat kasar pada mantan istrinya itu. Ia bahkan berupaya melindungi dan memberi suport pada ibu dari anak semata wayangnya itu

Beredarnya video syur Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu de Fretes tak membuat cinta Wijaya Saputra alias Wijin pada mantan istri Gading Marten kandas.

Pasalnya, hingga kini Gisella Anastasia dan Wijin masih berstatus pacaran meski skandal video syur sempat mengguncangkan hubungan asmara keduanya.

Kesetiaan Wijin pada Gisella Anastasia usai mantan istri Gading Marten tersandung skandal video panas pun dipertanyakan.

Namun, alih-alih ingin meninggalkan, Wijin dengan tegas mengaku bakal menikahi Gisel nantinya.

Hal ini terungkap dalam video YouTube Daniel Mananta beberapa waktu lalu.

"Will you marry her?" tanya Boy William saat mengundang Wijin di segmen Nebeng Boy, pada Senin (11/1/2021) lalu.