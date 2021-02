Ini Link Live Streaming Liga Champions, Atletico Vs Chelsea di TV Online SCTV, Werner vs Suarez?

Ini Link Live Streaming Liga Champions, Atletico vs Chelsea di TV Online SCTV, Timo Werner vs Suarez?

Link Live Streaming Atletico vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV atau via Live Streaming Vidio.com. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Thomas Tuchel turunkan Timo Werner, Diego Simeone andalkan Luis Suarez.

Kapten Chelsea Cesar Azpilicueta berencana akan mengawal ketat dan menjauhkan Luis Suarez dari gawang Chelsea saat duel Atletico Madrid di Liga Champion.

Duel Atletico Madrid vs Chelsea leg pertama babak 16 besar Liga Champion akan berlangsung di tempat netral yakni di Arena Nationala, Bukares, Rumania Rabu (24/2/2021) dini hari.

Pada pertandingan Atletico Madrid vs Chelsea leg pertama babak 16 besar Liga Champion, Kapten Chelsea Cesar Azpilicueta bertekad untuk meraih kemenangan.Dikutip dari laman Mirror.co.uk, Selasa, (23/2/2021), Cesar Azpilicueta mengatakan memenangkan Liga Champions tetap menjadi keinginan yang membara baginya.

Halangan terbesar Chelsea pada duel ini yakni bintang Atletico Madrid Luis Suarez.