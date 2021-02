Tak Sungkan Cium Luna Maya, Ternyata Dimas Beck Dan Luna Maya Sering Lakukan Hal Ini Bersama Tiap Pagi

POS-KUPANG.COM - Bukan hanya kariernya di dunia hiburan yang jadi perhatian tapi kisah percintaan Luna Maya juga sering menjadi pusat perhatian.

Diketahui, Luna Maya sempat manjadi tambatan hati Ariel NOAH.

Luna Maya pun sempat mengalami pahitnya gagal menjalin kasih dengan Reino Barack karena tak mendapat restu orang tua sang mantan.

Hal tersebut dibeberkan Luna Maya sendiri dalam tayangan youtube Nebeng Boy beberapa tahun silam.

"Sebenarnya nothing happen sih. Dari awal kami sudah tahu, susahlah. Dari awal memang ada kendala besar dari pihak keluarga. Everybody know. Enggak disetujui," ucap Luna seperti dikutip Kompas.com, Minggu (4/10/2018).

Kini Reino Barack pun sudah mantap menikah dengan Syahrini.

Bangkit dari masa lalu, Luna Maya kini dikabarkan menjalin kedekatan dengan artis tampan Dimas Beck.

Dilansir dari GridStar.ID, Melalui unggahan TikTok Luna Maya, Dimas kepergok mencium teman dekatnya itu.

Luna Maya pun meminta Dimas Beck untuk mengungkapkan kejelasan hubungan mereka.