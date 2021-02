MENGEJUTKAN! Prabowo Subianto Diminta Hentikan Latihan TNI Gegara Prajurit Makan Tokek Hidup, Lho?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto akan segera dipanggil Komisi I DPR RI.

Rencana pemanggilan terhadap Prabowo Subianto itu setelah berhembus kabar bahwa prajurit TNI akan menjalani latihan perang di Thailand bersama pasukan AS.

Dalam latihan tersebut, para prajurit mengonsumsi hewan liar hidup-hidup, hal mana dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan.

Atas kabar itulah Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina Aryani, angkat bicara.

Christina Aryani mengatakan itu setelah membaca People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), surat ditujukan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, PETA meminta Prabowo Subianto untuk menghentikan latihan TNI yang melakukan praktik mengonsumsi hewan liar secara hidup-hidup.

Christina juga mengaku baru mendengar kabar tersebut sehingga mengaku akan segera mengonfirmasikannya langsung dengan Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.

"Wah, saya baru dengar berita ini, akan kami konfirmasi dengan Menhan dalam raker mendatang," ujar Christina ketika dihubungi Tribunnew.com, Kamis (18/2).

Politikus partai Golkar itu turut menyayangkan apabila benar prajurit-prajurit TNI mengonsumsi hewan liar secara hidup-hidup.

Sebab, hal itu bisa membahayakan kesehatan.