PEMAIN ANYAR Dilepas Persib Bandung, Fabiano Unggah di Instagram, Langsung Dibalas Pemain MAUNG

POS KUPANG.COM--- Setelah tidak diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung, Fabiano Beltrame menyampaikan salam perpisahannya di akun Instagram pribadinya.

Pemain naturalisasi asal Brasil ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Persib dan juga bobotoh.

"Hatur nuhun pisan @Persib. Obrigado untuk semuanya," tulis Fabiano di akun Instagram pribadinya.

Fabiano Beltrame (instagram@fabianobeltrame15)

Pesan ini langsung direspons oleh bobotoh dalam kolom komentar unggahan tersebut.

Selain itu, rekan-rekannya di Persib pun mengucapkan salam perpisahan kepada pemilik nomor punggung 15 itu.

"Alle the best for you bro," tulis Nick Kuipers.

"Papito. Sehat dan sukses terus papa," tulis Frets Butuan.

"Sukses selalu papa," tulis Abdul Aziz.

"The best to you bro," tulis Omid Nazari.

Selain para pemain di atas, rekan-rekannya sesama sepak bola semisal Hariono pun memberikan dukungan kepada Fabiano.