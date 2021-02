Angkatan Darat AS atau US Army siap meggunakan Rudal Maut Hipersonik US

SIAP Hancurkan China , Rudal Maut Hipersonik US Army Siap Operasional, Beijing Harap Waspada

POS KUPANG.COM -- Amerika Serikat tidak main-main untuk memperisiapkan diri bila harus berperang dengan China di Laut China Selatan dan isu Taiwan

Kini Angkatan Darat Amerika atau US Army sudah dipersenjatai degan rudal hipersonik yang mampu melesat cepat ke jantung pertahan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China untuk mengalhkan dan menghancurkan China di medan perang

China menjadi target teratas Amerika Serikat (AS) usai mengobarkan konflik di Asia.

Tak tanggung-tanggung, AS lantas menggerahkan hampir 80 persen kekuatan tempurnya ke Asia.

Jelas China langsung waspada akan pergerakan kekuatan raksasa ini jika tak mau digempur oleh US Navy

Tak mau kalah dengan China dan Rusia, Angkatan Darat AS (US Army) telah memilih unit pertama yang akan dilengkapi dengan rudal hipersonik.

Melansir Express.co.uk yang mengutip Defense News, unit militer, yang belum disebutkan namanya, akan segera dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan untuk menangani senjata kosmik baru.

Letnan Jenderal L. Neil Thurgood, the director of the Army's Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, mengatakan unit tersebut akan dilengkapi sepenuhnya pada bulan September. Namun, mereka tidak akan memiliki senjata itu sendiri, karena masih dalam pengembangan.

Letnan Thurgood mengatakan bahwa rudal pertama akan dikirim pada tahun 2023.

Senjata hipersonik memiliki kemampuan untuk mengubah peperangan di masa depan secara substansial dan telah menjadi prioritas utama Pentagon.