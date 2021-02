China Diramal Bakal Hancur Beberapa Tahun Lagi Meski Militernya Terkuat Di Dunia, Ini Sebabnya

POS KUPANG.COM -- Memiliki kekuatan militer yang sangat besat tidak menjamin suatu negara akan terus mengalami kejayaan.

Hal ini sudah dibuktkan dengan kerajaan-kerajaan masa lalu yang hancur dan meninggalkan kisah-kisah heroik para satrianya

Negara China juga diramalkan bakal hancur meski memiliki kekuatan militer yang sangat kuat saat ini

Banyak konflik terjadi di beberapa belahan dunia yang melibatkan beberapa negara, termasuk China belakangan ini.

Kawasan Laut China Selatan, Tiongkok harus menghadapi beberapa negara yang menentang klaimnya atas perairan yang disengketakan tersebut.

Selain itu, di Lembah Galwan, China berhadapan dengan India yang berkonflik atas perbatasan tersebut.

• LINK Live StreamingnyaBarcelona vs PSG Jadi Pembuka 16 Besar Liga Champions, Koeman yakin Menang

• Wajah Nia Ramadhani Memang Cantik, Tapi Berantakan hingga Bikin Ardi Bakrie Jengkel Sampai Ubun-ubun

• Krisdayanti Merasa Tak Dianggap Ibu,Kecewa Anak Gadisnya Aurel Hermansyah Tak Kabarkan Tanggal Nikah

• Suami Sudah Direbut Pelakor, Sarita Abduk Muis Sedang Apes, Rumahnya yang Seharga Rp 50 M Belum Laku

Bahkan, banyak pihak yang khawatir jika konflik-konflik besar yang melibatkan China tersebut akan memicu perang besar atau bahkan Perang Dunia III

Namun, apa yang terjadi jika China terlibat dalam konflik kekuatan besar dan kalah? Akankah kendali Partai Komunis China atas masyarakat bertahan setelah kekalahan yang mengerikan?

Hal ini kemudian diuraikan oleh Jan Kallberg dalam artikel berjudul If China loses a future war, entropy could be imminent yang terbit di Defense News (17/9/2020).