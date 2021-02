Dibalik Invasi Indonesia ke Timor Leste, Ada Skenario Bank Dunia & IMF Untuk Indonesia Bangkrut?

POS-KUPANG.COM--Benarkan invasi Indonesia ke Timor Leste hanyalah sebuah akal-akalan yang diskenariokan Bank Dunia dan IMF? Apakah tujuannya untuk menciptakan kebangkrutan di Indonesia?

Pada Juli 2015, sebuah artikel ditulis oleh Eric Toussaint & Damient Millet, menyoroti Bank Dunia dan IMF dalam skenario menciptakan kebangkrutan di Indonesia.

Artikel tersebut berjudul, "Indonesia: History of a bankruptcy orchestrated by IMF and The World Bank." atau "Indonesia: Sejarah kebangkrutan yang diatur oleh IMF dan Bank Dunia."

Teks yang ditulis dari bagian buku yang diterbitkan VAK Mumbai, ditulis dalam bahasa Prancis, CADTM-Syllepse, Liege-Paris.

Dalam tulisan itu ada beberapa campur tangan Barat, termasuk Bank Dunia dan IMF dalam memberikan pengaruh keuangan ke Indonesia.

• Ternyata Timor Leste Sumber Cendana Sehingga Dijajah Portugis, Inilah Kekayaan Alam Mereka

Semua tak lepas dari kekayaan tanah air yang begitu ketara, membuat banyak negara Barat begitu kaya akan sumber daya alam.

Indonesia memiliki hutan tropis kedua terbesar di dunia setelah Amazon, juga memiliki hasil pertanian seperti beras, karet, kopi, kakao, kedelai, minyat sawit, teh, dll.

Ada pula simpanan minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga emas.

Hal itu tampaknya menjadi awal mula negara-negara barat mengincar Indonesia sebagai lumbung uang yang harus ditekan.

• Penulis Wanita Berdarah Timor Leste Ini Terbitkan Buku di Indonesia, Isinya Mengharukan

Dalam tulisan di CADTM, banyak faktor yang berkaitan dengan pinjaman luar negeri, yang diberikan oleh Bank Dunia dan IMF.