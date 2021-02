Sambut Tahun Baru Cina 2021, Swiss-Belinn Kristal Kupang Beri Promo Restaurant Swiss-BistroTM

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Guna memeriahkan Chinese New Year 2021 yang jatuh pada tanggal 12 Januari 2021 besok, Swiss-Belinn Kristal Kupang menawarkan promo Restaurant Swiss-BistroTM berupa signature prosperity dan set menu series Chinese New Year. Promo yang bisa dinikmati hingga esok ini membantu masyarakat untuk memesan saja dari rumah.

Executive Secretary and Marketing Communication Swiss-Belinn Kristal Kupang, Bernadeth Helena Ayuningrum menjelaskan, promo ini mengusung konsep delivery food dengan menu yang disediakan yakni Roasted Chicken, Roasted Packing Duck, Steamed Chicken With Hongkog Sauce, Yam haw Pawn, Ifu Mie With Hongkong Sauce, Sapo Tahu, dan Beef With Guinness Sauce. Semuanya bisa dinikmati dengan membayar Rp300 ribu nett/ 5 orang.

"Di bulan ini kami menawarkan signature prosperity menu dan Set Menu series Chinese New Year yang dapat menemani masyarakat kota kupang saat merayakan pergantian tahun China. Masyarakat kota Kupang juga dapat memesan makan sepuasnya dengan cita rasa Chinese di dalam menunya," jelasnya dalam rilisnya yang diterima POS-KUPANG.COM, Rabu (10/2/2021).

Untuk pemesanan dan info mengenai promo ini, masyarakat Kota Kupang dapat menghubungi hotline Swiss-Belinn Kristal Kupang di 0380-8430300 atau WA 0813 3909 2125. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)