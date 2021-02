Pemkot Targetkan Anggaran Penanganan Covid-19 Rp 70 Miliar

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Pemerintah Kota Kupang mempunyai target anggaran untuk penanganan Covid-19 di kota Kupang senilai Rp 70 - 80 miliar. Anggaran ini juga dipersiapkan untuk Satgas Covid di setiap kelurahan dengan nomenklatur lembur.

"Bukan insentif tapi nomenklaturnya lembur untuk semua kelurahan satgas covid karena berkoordinasi dengan 5 M. Semua camat diberi wewenang untuk berkoordinasi melalui radio. Karena akan dipasang 10 stasiun radio Orari di kota ini," kata Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man.

Anggaran tersebut kata Herman selain untuk koordinasi operasional tingkat kelurahan dan kecamatan, juga untuk pengendalian gali kubur yang akan diatur sesuai keyakinan agama Kristen, Katolik dan Muslim.

"Rp 70 miliar juga tidak hanya untuk uang lembur tapi untuk membeli alat lab PCR, satu hari kira-kira 430 sampai 500 orang," ujarnya.

Selain itu juga untuk pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah akan diberikan vitamin b, c dan d dan masker selama 10 hari. Bila melakukan isolasi mandiri di di hotel dan penampungan makan ditambah dengan makan tanpa uang saku.

Terkait hotel, kata Herman sudah ada enam lokasi yang didapat untuk melakukan isolasi mandiri.

"Dan yang boleh isoman di hotel yatu keluarga miskin sesuai data basis terpadu dari Dinas Sosial, kedua orang yang kondisi perumahannya tidak memungkinan untuk melakukan isolasi mandiri, kondisi perumahan dan gizi, komorbid," tuturnya

Standarnya Rp 250 per orang per hari selama 10 hari. Bila hari ke empat harus dirujuk maka akan dibawa ke Rumah Sakit maka tidak lagi dihitung per hari Rp 250 ribu.

• Update Terbaru, Nasib Orient Riwu Kore Ditentukan Sebelum 17 Februari 2021, Simak Faktanya

• Camat Quintus, Babinsa dan Warga Desa Nggalak Gotong Royong Perbaiki Kerusakan Jalan Kajong-Sambor

• BAPER, Andin Syok dan Menangis, Al Jujur Soal Nindy! Sinopsis Ikatan Cinta Kamis 11 Februari 2021

"Juknis sudah siap tinggal dimatangkan lagi," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).