Aurelie Moeremans: Ekspresi Sedih

POS-KUPANG.COM - Artis Aurelie Moeremans mengunggah foto dengan ekspresi sedih di akun Instagramnya hingga membuat banyak orang bertanya-tanya alasannya.

Foto yang diunggah di akunnya itu juga disertai keterangan yang seolah menegaskan kondisinya dalam foto. "It's okay to not be okay..Storms don't last forever..," tulis Aurelie dikutip Kompas.com dari akun @aurelie, Rabu (10/2/2021).

Pesan berbunyi ""tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja, badai tidak berlangsung selamanya," itu seakan menjadi pengingat untuk dirinya sendiri.

Pengingat dan penyemangat kalau wajar seseorang merasa tidak baik-baik saja. Bahwa apapun masalahnya, semua pasti akan berlalu.

Banyak yang kemudian memberikan dukungan untuk wanita kelahiran Belgia 27 tahun lalu itu. "Sending you love and positive energy," tulis Dira Sugandi lewat akun @dirasugandi.

"Semoga sehat dan bahagia @aurelie. Berdoa yang terbaik buat kamu!," tulis penyanyi @hiroakikato39.

Termasuk kekasihnya, Hanif Ramadhana yang memberi ucapan manis untuk Aurelie. "I love you", tulis Hanif di akun @hanifrd_.

Namun ucapan dari Hanif justru membuat netizen menggodanya. "Lu apain Aurelie bang?" tulis akun @fanindraadditya.

"Bang lu apain mbak oreli bang kok jadi nangis gitu,? Nanti kalo dia tiba-tiba deket sama aku abang nyesel. Tolong dijaga baik-baik bang," tulis akun @maftuhbulqini28.

"Lu apain nih bang?" tulis akun @othondoko. (kompas.com)