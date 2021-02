Respons Susi Pudjiastuti terhadap Ferdinand Hutahaean yang Menudingnya Melawan Jokowi

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti membantah anggapan bahwa ia saat ini bersikap melawan Presiden Joko Widodo. Susi menyebut bahwa ia akan mendukung Presiden Jokowi untuk melakukan hal yang baik untuk masyarakat.

"Tidak, tidak ada (melawan Jokowi). Saya memohon bapak untuk mengimbau. I will ask Pak Jokowi to do anything that is good for people, that's it," tutur Susi pada acara Kamar Rosi Kompas TV, Selasa (9/2/2022).

Tudingan itu muncul setelah Susi membalas tweet Presiden Jokowi di Twitter. Susi lantas membalas tweet tersebut dengan permohonannya agar Presiden Jokowi ikut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan hate speech.

"Mohon dibantu dengan himbauan dari Bapak Presiden untuk menghentikan hate speech... ujaran kebencian yg baik yang mengatasnamakan agama, Ras/Suku, Relawan dll... Pandemic sudah cukup membuat depress ekonomi sosial juga kesehatan jiwa masyarakat semua," balas Susi pada cuitan akun @ jokowi tersebut.

Balasan Susi ke akun Twitter Presiden Jokowi itu mendapat respons beragam dari netizen.

Salah satu yang meresponsnya adalah mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen yang menyebut Susi tak sepatutnya mencuit hal seperti itu pada Presiden Jokowi.

Ferdinand menuduh cuitan Susi tersebut seolah menuduh hate speech yang dia alami terkait dengan Presiden Jokowi.

"What is your problem Pak???" cuit Susi pada akun @FerdinandHaean3.

"My problem is, kecewa melihat mantan menteri tak punya etika kepada presidennya," balas Ferdinand.