J.CO Senin 8 Februari 2021, Promo Hari Terakhir 6 Lusin JPOPS Rp.127.000, FREE DELIVERY 

POS-KUPANG.COM - Bagi kamu yang mencintai menu J.CO, hari ini ada Promo J.CO hari ini Senin 8 Februari 2021 Minum kopi makin seru dengan promo Buy 1 Get 1 JCOFFEE DRIP mulai 3 - 17 Februari 2021.

Sebelum memanfaatkan promo J.CO, ada beberapa ketentuan yang harus Anda cermati.

JCO Buy 1 Get 1 JCOFFEE DRIP

Minum kopi makin seru dengan promo Buy 1 Get 1 JCOFFEE DRIP mulai 3 - 17 Februari 2021.

2 sachet kini hanya 19 Ribu atau 2 box hanya 70 Ribu.

Promo ini berlaku pembelian khusus take away dari store atau lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.

Donat Seri Baru untuk bulan cinta

Love is in the air! Introducing our new series of donuts for the month of love: Mon Amour and Ma Cherie!

Menu JCO Houjicha Zen

Perkenalkan Houjicha Zen, ragam produk terbaru dari @jcoindonesia. Yuk cobain Houjicha Latte, Houjicha Frappe, atau Houjicha Donut! Segera dapatkan di outlet terdekatmu