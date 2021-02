Bikin Baper Kelakuan Arya Saloka dan Amanda Manopo di BTS Ikatan Cinta, Al Sampai Tepuk Pipi Andin

POS KUPANG, COM - Ikatan Cinta, tak hanya sinetronnya saja yang bikin penonton gemas, Behind The Scene (BTS) atau scene-scene yang tidak tayang pun bikin baper penggemarnya.

Momen saat Amanda Manopo atau Arya Saloka salah atau tidak hapal dialog pun terekam kamera.

Momen salah ini pun dibagikan di Instagram.

Bisa dicek dengan tanda pagar, #btsikatancinta.

Kelakuan Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam BTS sinetron Ikatan Cinta bikin baper.

Ada momen Arya Saloka dan Amanda Manopo di BTS Ikatan Cinta yang bikin penonton senyum-senyum sendiri.

Beberapa BTS bikin penonton ikutan baper.

Salah satunya saat adegan di rooftop.

Ingat adegan menegangkan kala Andin yang masih dipenuhi amarah mendadak terjebak bersama Aldebaran di atas rooftop?

Yah, adegan itu berhasil membuat penonton baper melihat perlakuan Al ke Andin setelah beberapa episode hubungan mereka renggang di Ikatan Cinta.