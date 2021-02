Mengejutkan, Mata-mata UEA Sadap Email Pribadi Michele Obama dan Istri Sheikh Qatar, Ini Tergetnya

POS-KUPANG.COM, DOHA - Aksi berani dilakukan seorang mata-mata Uni Emirat Arab (UEA).

Ia meretas perangkat milik keluarga kerajaan Qatar dan menyadap komunikasi pribadi antara Mantan Ibu Negara AS Michelle Obama dan Yang Mulia Sheikha Moza binti Nasser.

Akibat dari aksi mata-mata UEA itu, seorang operator intelijen Amerika Serikat mengundurkan diri.

Laporan ini dipublikasikan New York Times, dikutip Aljazeera.com, Minggu (7/2/2021). Laporan berita sebelumnya menyoroti operasi intelijen canggih yang dilakukan oleh UEA atas bantuan mantan operator AS.

Targetnya termasuk pejabat pemerintah, kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, dan eksekutif FIFA.

Cerita NYT pada Sabtu (6/2/2021) mengutip buku

“This Is How They Tell Me the World Ends” karya jurnalis keamanan siber NYT, Nicole Perlroth.

Ini publikasi pertama melaporkan pengawasan komunikasi email pada akhir 2015 antara Obama dan Sheikha Moza, istrinya mantan Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani dari Qatar.

Komunikasi yang disadap termasuk refleksi pribadi, detail keamanan, dan perubahan rencana perjalanan setelah Obama dijadwalkan untuk berbicara di Qatar pada pertemuan puncak pendidikan tahunan di Doha.