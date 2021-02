POS-KUPANG.COM - Licik & Penuh Tipu Muslihat di Ikatan Cinta, Begini Penampilan Cantik Elsa Sehari-hari, Bikin Syok

Sosok Glenca Chysara sukses memerankan tokoh Elsa di sinetron Ikatan Cinta.

Jadi tokoh antagonis, kemampuan akting Glenca berhasil membuat penonton gemas lantaran sifat liciknya.

Glenca ternyata bukan orang baru di dunia hiburan Tanah Air.

Wajah lawan main Evan Sanders ini sudah menghiasi layar kaca sejak tahun 2014 silam.

Kini terkenal sebagai adik andin ikatan cinta, ternyata penampilan Glenca tak jauh berbeda dengan Elsa, tokoh yang diperankannya.

Gaya fashion Glenca Chysara sering mencuri perhatian.

Glenca terlihat beberapa kali mengenakan outfit yang mirip dengan yang dikenakan karakter Go Moon Young di drama Korea Its Okay Not To Be Okay.

Dari beberapa postingan Instagramnya, terlihat cewek kelahiran 1995 ini sering tampil mengenakan puff sleeve dress.

Outfit model ini berhasil membuatnya terlihat anggun dan menawan banget.