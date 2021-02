Simak Sinopsis Drama Korea  River Where The Moon Rises,Terbaru Kim So Hyun & Ji Soo, Jadwal Tayang

Simak Sinopsis Drama Korea River Where The Moon Rises, Drakor Terbaru Kim So Hyun & Ji Soo, Jadwal Tayang

POS-KUPANG.COM - Aktris Drama Korea atau drakor Song Hye Kyo akan kembali ke layar kaca.

Song Hye Kyo akan bermain dalam Drama Korea berjudul The Glory, berikut TribunJakarta.com rangkum sinopsisnya.

Simak sinopsis Drama Korea serial The Glory karya penulis skenario Descendants of the Sun, Kim Eun Sook.

Hwa & Dam Pictures mengatakan, pada Jumat (8/1/2021), Song Hye Kyo mulai syuting perdana The Glory.

The Glory berkisah tentang seorang wanita yang mengalami kekerasan di sekolah.

Setelah lulus sekolah, dia berusaha membalas dendam.

Untuk drakor The Glory bakal menjadi serial TV pertama Song sejak roman Encounter (2018).

Serta menjadi proyek baru penulis naskah Kim Eun-sook setelah fantasi The King: Eternal Monarch (2020).

Namun, Kim Eun Sook mendapatkan ulasan buruk dari penonton di rumah untuk penulisan drama serial terakhirnya itu.

The Glory menarik perhatian media karena mempertemukan kembali aktris dan penulis skenario sejak serial roman militer megahit Descendants of the Sun pada tahun 2016.