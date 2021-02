Status Kewarganegaraan Ganda Bupati Terbongkar, Pimpinan Partai Koalisi di NTT Belum Bersuara 

Status Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Terbongkar, Pimpinan Partai Koalisi di NTT Belum Bersuara

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Status kewarganegaraan Bupati Tepilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore terbongkar ke publik. Bupati yang diusung oleh Partai Demokrat, PDIP dan Gerindra berpasangan dengan Thobias Uly itu disebut sebut masih berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS).

Terbongkarnya status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore itu berawal pernyataan Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagi Huma yang menyebut pihaknya mendapat konfirmasi soal status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore dari pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Melalui surat elektronik tertanggal 1 Januari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat (Embassy of the United States of America) kepada Yudi Tagi Huma, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua NTT, kedutaan membenarkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore masih berstatus kewarganegaraan Amerika.

Surat yang ditandatangani Eric M. Alexander itu menjawab surat yang dikirim Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang bernomor 136/K.Bawaslu.SR/HK.00.02/IX/2020.

“Kita sudah mendapat informasi dari Pihak Kedubes AS di Jakarta. Mereka sudah memberikan konfirmasi bahwa yang bersangkutan masih berkewarganegaraan Amerika,” kata Yudi Tagi Huma.

Berdasarkan keterangan Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa, pada awal Januari 2021, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) kembali membuat pengaduan ke Bawaslu Sabu Raijua dan mempertanyakan hasil Koordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika serikat di Jakarta.

Hasilnya, setelah Bawaslu Sabu Raijua kembali bersurat resmi ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada 7 Januari 2021, pihak kedutaan kemudian membalas melalui surat elektronik pada 1 Februari 2021. Surat itu ditujukan kepada Yudi Tadi Huma selaku Ketua Bawaslu Sabu Raijua. Surat elektronik itu kemudian diteruskan ke Bawaslu Sabu Raijua.

Terkait hal itu, pimpinan partai pengusung pasangan Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly belum memberikan tanggapan.

Ketua DPD Demokrat NTT, Jefritson Riwu Kore tidak dapat dihubungi. Nomor telepon yang biasa digunakan tidak aktif hingga Rabu malam. Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT, Ferdy Leu yang dihubungi memberi respon. Namun ia mengatakan belum bisa berkomentar karena masih dilakukan kajian. "Kita sementara masih kaji di internal. Belum bisa komentar," ujar Ferdy Leu.