Mbak You Terawang Dirinya Mati, Sang Paranormal Langsung Baca Doa: Jangan Sampai Ini Terjadi!

POS KUPANG, COM - Siapa yang tak kenal sosok Mbak You?

Sosok ini dikenal sebagai seorang paranormal yang mampu menerawang kejadian di masa mendatang.

Namanya baru ini menjadi trend setelah dikaitkan peristiwa jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air.

Tak hanya itu, kabar akan ada goncangan di Pemerintah Jokowi disebut-sebut sudah diketahuinya.

Menariknya pada akhir tahun 2020, Mbak You, menceritakan saat ia melihat terawangan aneh yang dicurigai adalah kematiannya sendiri.

Paranormal Mbak You. Mbak You ubah ramalan Jokowi lengser 2021. (Instagram Mbak You)

Menurut Mbak You, ia menyaksikan dirinya sendiri disalati oleh orang-orang.

Seperti diketahui, Mbak You memang dikenal kerap meramalkan peristiwa-peristiwa di Tanah Air, dan bahkan nasib para selebriti.

Seperti belakangan diungkap olehnya, Mbak You mendadak menyebut tentang takdir kematian.

Meski tak bermaksud melangkahi takdir, Mbak You seolah mewanti-wanti akan ada sosok pesohor muda yang menjemput ajal.

Dari firasat Mbak You, ia mengatakan kalau sosok pesohor ini merupakan masih berusia relatif muda.