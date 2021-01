ARMY BERSIAP, BTS Bakalan Rilis Album 'BE' di Bulan Februari, Intip Idol Kpop yang Bakalan Comeback

POS-KUPANG.COM - Setelah menyambut para artis Kpop yang comeback pada Januari 2021, kali ini para penggemar akan kembali dihibur oleh mereka yang siap comeback pada Februari 2021.

Beberapa artis Kpop di bawah ini akan merilis lagu maupun album baru yang pastinya tidak kalah keren.

Mulai dari generasi pertama hingga generasi keempat, inilah beberapa artis Kpop yang akan melakukan comeback mereka pada Februari 2021 mendatang.

1 Februari: QODES Debut

Pada 1 Februari, QODES akan melakukan debut dengan album SEASON 1: Mutants of DNA Sequence.

Mereka adalah grup wanita hip-hop beranggotakan empat orang yang dibentuk oleh EJ Entertainment, dan masing-masing anggota memiliki nama panggung berdasarkan huruf alfabet Yunani: Alpha, Delta, Lambda dan Nu.

Mereka juga akan menggunakan konsep video game unik untuk grup, di mana perusahaan mereka adalah NPC, anggota adalah karakter dalam game, dan penggemar adalah pengguna / pemain.

1 Februari: O.WHEN Comeback

Tak hanya QODES, ternyata pada 1 Februari, O.WHEN akan melakukan comeback dengan album Stillness.

Ini akan menjadi rilisan pertama solois tersebut sejak ia keluar dengan album From the Day We Loved to the Day We Said Goodbye pada Juni 2020.

2 Februari: YOURA rilis album