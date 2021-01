(AFP/STR/CHINA OUT via Kompas.com

Covid-19 Meningkat, Rumah Sakit di NTT Kekurangan Stok Oksigen

Laporan Reporter Pos Kupang.Co, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM,KUPANG- Angka covid-19 di NTT kian meningkat. Hal ini berdampak pada ketersediaa oksigen di sejumlah rumah sakit mengalami krisis bahkan habis sama sekali.

Untuk membantu mengatasi darurat oksigen yang dialami sejumlah rumah sakit di Kota Kupang, CV Kawan Kita telah mengirim 600 tabung kosong ke Surabaya, Jawa Timur untuk isi ulang oksigen.

“Biasanya permintaan oksigen per hari hanya 50-60 tabung , sekarang permintaan per hari mencapai 250 sampai 275 tabung per hari,” ujar Roby Lukito, pemilik CV Kawan Kita, yang dikonfirmasi via telepon, Sabtu (30/1/2021).

Ia mengatakan, karena permintaan meningkat sejak beberapa pekan terakhir, CV Kawan Kita menambah kapasitas produksi menjadi 200 tabung per hari.t

"Kita tambah kapasitas, itu pun masih kurang," katanya.

Tingginya permintaan oksigen di rumah sakit, kata dia, karena kebutuhan pasien covid-19 meningkat. Begitu juga permintaan oksigen dari pasien covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah.

Menurut dia, 600 tabung yang diisi di Surabaya, akan dikirim kembali ke Kupang pekan depan. Dengan tambahan, 600 tabung itu, dia berharap bisa membantu mengatasi kekurangan oksigen di Kota Kupang.

