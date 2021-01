KPU Sumba Barat Buka Kotak Suara Ambil Dokumen Alat Bukti Untuk Sidang Perkara Di MK

KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan pembukaan kotak suara di sekretariat KPU Sumba Barat, Rabu (27/1/2021) sore dalam rangka pengambilan dokumen sebagai alat bukti

POS-KUPANG.COM/WAIKABUBAK---Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat melakukan pembukaan kotak suara di sekretariat KPU Sumba Barat, Rabu (27/1/2021) sore dalam rangka pengambilan dokumen sebagai alat bukti untuk perkara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2020 pada sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta tanggal 1 Februari 2021.

Pembukaan kotak suara tersebut dipimpin langsung Ketua KPU Sumba Barat, Sri Demu Alemina Br.Bangun, S.E didampingi empat komisoner KPU Sumba Barat lainnya yakni divisi teknis, Alexander Talo Popo.S.Kom,MM, divisi data, Ni Wayan Aryani M.Pd, divisi hukum, Teguh Rahardjo dan divisi parmas, Yohanes Namu serta hadir pula Kapolres Sumba Barat AKBP F.X Irwan Arianto S.I.K M.H didampingi Kasat Intelkam, Iptu Gaspar Kopong Keda S.H.

Berikut dokumen alat bukti yang diambil dalam kotak suara adalah

formulir model C hasil-KWK TPS 1 Desa Manukuku, formulir model C kejadian khusus dan/ atau keberatan-KWK TPS 1 Desa Manukuku, formulir model C hasil-KWK TPS 1 Kelurahan Weekarou, formulir model C kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK TPS 1 Kelurahan Weekarou, formulir model D hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tanah Righu dan Kecamatan Loli dan formulir model D kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK tingkat Kecamatan Tanah Righu dan Kecamatan Loli.

Selanjudnya dengan pengawalan aparat kepolisian, Kasubag Logistik KPU Sumba Barat, Konstantinus Bili S.E melakukan penggandaan dalam hal ini foto copy di depan Kantor KPU Sumba Barat. Sedangkan khusus

model C hasil-KWK tidak dapat digandakan karena tidak ada foto copy di Kabupaten Sumba Barat yang memiliki ukuran kertas sama dengan dokumen tersebut karena ukuran kertasnya besar sehingga akan digandakan langsung di tempat percetakan yang berada di Jakarta.

Setelah penggandaan dokumen tersebut diteruskan dengan penandanganan berita acara tentang

hasil rapat pembukaan kotak suara dalam rangka pengambilan dokumen alat bukti perkara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2020 oleh KPU Sumba Barat bersama Pihak Polres Sumba Barat dalam hal ini Kapolres Sumba Barat bersama Kasat Intelkam Polres Sumba Barat.

Pembukaan kotak suara dan pengambilan dokumen tidak dihadiri Bawaslu Kabupaten Sumba Barat meskipun KPU Sumba Barat secara resmi telah menyuratinya. Informasi yang diperoleh Bawaslu Sumba Barat tidak menghadiri acara itu sesuai Intruksi dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia ( Bawaslu RI ) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak mengikuti proses pembukaan kotak suara dan pengambilan dokumen sebagai alat dukti.

Juru bicara KPU Sumba Barat, Teguh Raharjo kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (28/1/2021) sore mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Sumba Barat melalui telepon menyatakan tidak menghadiri acara pembukaan kotak suara pengambilan dokumen sebagai alat bukti oleh KPU Sumba Barat, Rabu (27/1/2021) demi kepentingan perkara perselisihan hasil pemilu pilkada Sumba Barat tahun 2020 pada sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi tanggal 1 Februari 2021.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Yusti Rambu Karadji, STh belum dapat dikondirmasi, Kamis (28/1/2021) sore. POS-KUPANG.COM mencoba menghubungi ke telepon selulernya, Kamis (28/1/2021) sore namun nada handphonenya sibuk. Selanjudnya mencoba mengkonfirmasi melalui pesan whats dan belum pula mendapatkan balasan (jawaban).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

