Putra BCL Bongkar Ibunya Jatuh Cinta dengan Aktor Tampan ini, Ternyata Bukan Ariel Noah 

Ramai dijodohkan dengan Ariel NOAH, Ternyata Putra BCL Bongkar Ibunya Jatuh Cinta dengan Aktor Tampan ini, Tapi Bukan Ariel Noah

POS-KUPANG.COM -Setelah kepergian sang suami, Ashraf Sinclair, penyanyi Bunga Citra Lestari berusaha untuk bangkit dan sudah ramai dijodohkan dengan Ariel NOAH.

Kedekatan BCL dengan Ariel NOAH di atas panggung membuat netizen merestui hubungan keduanya.

Meski begitu, ternyata bukan Ariel NOAH tapi BCL justru jatuh hati dengan sosok aktor tampan ini.

Sosok pujaan pelantun lagu Sunny itu diungkap sendiri oleh putra semata wayangnya, Noah Sinclair.

Ternyata BCL terciduk bucin dengan sosok aktor tampan asal Korea Selatan.

Aktor yang dimaksud adalah Park Seo Joon.

Sosok aktor asal Korea Selatan ini terkenal dengan drama hitsnya, mulai dari Fight My Way, What's Wrong with Secretary Kim, hingga Itaewon Class.

Bucinnya BCL pada sosok Park Seo Joon terungkap lewat kartu hari ibu dari sang putra tercinta, Noah Sinclair.

Pada hari ibu yang jatuh pada 22 Desember lalu, BCL sempat mendapat kejutan manis dari sang putra.