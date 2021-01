Menyedihkan, Donald Trump Pulang Kampung Disambut dengan Hal Ini, Mantan Presiden Terburuk Amerika?

Menyedihkan, Pulang Kampung Donald Trump Disambut dengan Hal Ini, Diberi Penilaian Mantan Presiden Terburuk?

POS-KUPANG.COM -- Menyedihkan, Pulang Kampung Donald Trump Disambut dengan Hal Ini, Diberi Penilaian Mantan Presiden Terburuk?

Nasib pilu dialami mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump yang baru turun dari kursi kepresidenannya pada 20 Januari 2021 silam.

Presiden AS ke-45 yang digantikan Joe Biden ini sudah resmi keluar dari Gedung Putih dan memilih tinggal di Mar-a-Lago, Florida.

Baca juga: 7 Terdakwa Kasus Korupsi Tanah Labuan Bajo Ajukan Eksepsi

Baca juga: Coba Cek Kalau Shiomu Termasuk? 5 Shio yang Diramalkan akan Beruntung Hari Ini Kamis 28 Januari 2021

Baca juga: Simak Prakiraan Cuaca BMKG Kamis 28 Januari 2021, Beberapa Daerah Ini Harus Waspada Cuaca Ekstrem

Namun tampaknya Trump belum diterima sepenuhnya oleh para tetangga di sana.

Pasca kepulangannya ke Florida, Trump disambut pesawat yang menerbangkan spanduk berisi ejekan.

Spanduk itu bertuliskan "Trump Worst President Ever" dan "Trump You Pathetic Loser Go Back To Moskow".

Kedua tulisan ini terbang di atas resor Mar-a-Lago, rumah baru Trump setelah akhir masa kepresidenannya.

Belum diketahui siapa yang berada di balik aksi tersebut.

Tidak jelas juga apakah Trump tahu soal ejekan di atas rumahnya itu.